"Перестріляли взвод за 1 хвилину": мобілізований окупант після 12 днів на фронті здався в полон ЗСУ

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – "провоювала" аж 12 днів.

Нещодавно мобілізований до війська РФ житель Удмуртської республіки після 12 днів перебування в Україні здався до полону ЗСУ. Окупант вражений підготовкою українських військових і запевняє, що бійці знищили російський взвод лише за 1 хвилину.

Свідчення полоненого оприлюднила СБУ.

"13 вересня прибув до Міллерова, здався в полон 25 вересня, воював 12 днів", – розповідає він слідчим СБУ.

Він також шокований тим, як українські бійці з неймовірною швидкістю ліквідували російських солдатів.

"Ми побачили людей озброєних нормально, навчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловики, у всіх приціли нічного бачення... Вони перестріляли цілий взвод за 1 хвилину. За 1 хвилину загинули 20 людей" – бідкається окупант.

Тепер він вважає, що "краще у в'язниці сидіти живим, аніж в українській землі лежати мертвим".

"Шкода, що цей "доброволець" тільки зараз зрозумів цю просту істину. Нагадуємо російським окупантам про "Гарячу лінію" для здачі в полон: +380665803498, +380931192984", - зазначили в СБУ.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про так звану "часткову" мобілізацію.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що мобілізовані росіяни не дуже хочуть воювати в Україні, а тому здаються в полон.

У перші тижні після оголошення мобілізації понад 2 тисячі росіян подзвонили на "Гарячу лінію" українського проєкту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

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