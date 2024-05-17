Перетин кордону від 18 травня: у ДПСУ повідомили, що зміниться для чоловіків 

Стає обов’язковою наявність військово-облікових документів у чоловіків від 18 до 60 років.

Вже від суботи, 18 травня, прикордонники у пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян, які хочуть виїхати за межі України.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Тепер обов’язковою буде наявність військово-облікових документів у чоловіків 18-60 років — їх необхідно пред'явити на вимогу прикордонників у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах і на пунктах пропуску через держкордон.

У Держприкордонслужбі наголошують: громадяни, які мають право на виїзд за кордон, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Перелік категорій громадян, які підлягають обов'язковій та необов'язковій перевірці:

Перелік категорій громадян, які підлягають обов'язковій та необов'язковій перевірці. / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію запрацює 18 травня. Чи розсилатимуть чоловікам повістки за кордоном — деталі у матеріалі ТСН.ua.

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