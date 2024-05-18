Перетин кордону від 18 травня: який документ від ТЦК вимагають у чоловіків

Потрібний для перетину кордону документ у ТЦК можуть готувати 30 днів.

Від 18 травня, з набуттям чинності оновленого Закону про мобілізацію, для перетину кордону за наявності усіх підстав у військовозобов’язаних чоловіків вимагають лист із прямокутним штампом із ТЦК.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, у цьому він переконався на власному досвіді.

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“Пройдена ВЛК, звірені дані у ТЦК, запис в системі "Оберіг" НЕ мають значення (звісно, при наявності визначених законом підстав) для виїзду за кордон, якщо у Вас немає на руках листа з прямокутним штампом з ТЦК”, - йдеться в дописі відомого українського політолога та журналіста.

При цьому він зазначив, що потрібний для перетину кордону лист у ТЦК можуть готувати 30 днів.

Нагадаємо, в Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Від цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону.

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