"Перетнув кордон по зеленій ділянці": у ДПСУ розповіли деталі виїзду Дмитрука з України

Скандального нардепа Артема Дмитрука ще не засуджено.
Народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За даними слідства, Дмитрук проходив не через пункт пропуску на кордоні.
"Дана особа перетнула кордон по зеленій ділянці кордону і через пункти пропуску за межі України не йшла", – зазначив речник ДПСУ.
За його даними, від початку дії воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, РФ, а також на Придністровському сегменті кордону з Молодовою рішенням уряду зачинені і там пропускні операції не здійснюються.
Нагадаємо, працівники Одеської спеціалізованої прокуратури Південного регіону спільно з ДБР встановили обставини втечі за кордон народного депутата Артема Дмитрука та осіб, які сприяли скоєнню цього злочину.
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