"Перетнув кордон по зеленій ділянці": у ДПСУ розповіли деталі виїзду Дмитрука з України

Скандального нардепа Артема Дмитрука ще не засуджено.

Народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За даними слідства, Дмитрук проходив не через пункт пропуску на кордоні.

"Дана особа перетнула кордон по зеленій ділянці кордону і через пункти пропуску за межі України не йшла", – зазначив речник ДПСУ.

За його даними, від початку дії воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, РФ, а також на Придністровському сегменті кордону з Молодовою рішенням уряду зачинені і там пропускні операції не здійснюються.

Нагадаємо, працівники Одеської спеціалізованої прокуратури Південного регіону спільно з ДБР встановили обставини втечі за кордон народного депутата Артема Дмитрука та осіб, які сприяли скоєнню цього злочину.

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