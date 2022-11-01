"Перетвориться на гру на виживання": західні військові експерти про війну для ЗС РФ в Україні взимку

Наступна зима може стати повним провалом для російської армії на полі бою.

Американські та британські генерали вважають, що російські солдати можуть зіткнутися з дуже складними умовами взимку на території України.

Про нові виклики для окупантів на полі бою пише видання The Sun.

Взимку температура повітря в Україні може опускатися до -30°C, середня температура -8°C, а протягом дня може випадати до пів метра опадів. Зима в Україні набагато м'якша, порівняно з деякими регіонами тієї ж Росії, але все ж таки для погано екіпірованих, недостатньо навчених солдатів зимова війна може виявитися досить суворою.

"В умовах холоду ви не тільки повільніше рухаєтеся, ви повільніше думаєте, і ймовірність того, що підрозділи розсипатимуться та рятуватимуться втечею, зростає", — пояснив колишній командувач американських військ у Європі генерал-лейтенент Бен Годжес.

Незважаючи на те, що на українців чекають ті ж погодні умови, ЗСУ видаються більш екіпірованими та мотивованими в порівнянні з армією РФ, у якій багато хто тільки недавно був мобілізований.

Годжес також пояснив, що справа не лише в холоді, а й у потенційно можливих захворюваннях серед російських військових. За його словами, він бачив знімки російських позицій, які були дезорганізовані, брудні та нагадували "ранок після рокконцерту".

Відставний полковник британської армії Річард Кемп також вважає, що російські війська можуть опинитися в кризі, але зазначає, що за таких погодних умов складно буде всім.

За його словами, до всіх складнощів додасться ще й морозна погода, через що розв'язана Росією війна перетвориться на вправу на виживання.

"Російські новобранці прибудуть на фронт погано екіпірованими, без зимового одягу. Вони опиняться в окопах, залитих водою. Одна річ, коли ви виграєте, але якщо вже програєте, психологічний ефект буде моторошним", — сказав генерал.

Нагадаємо, що екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що РФ вигадала фейк про "брудну бомбу" України задля проведення операції під чужим прапором.

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