"Перетворив храм на столовку": чому відомий кухар Клопотенко розлютив українців, всі подробиці

Український шеф-кухар Євген Клопотенко опинився у центрі скандалу через зйомки різдвяного випуску проєкту "Реальна історія" у трапезній Києво-Печерської лаври. Клопотенко пояснив, що саме в архівах Лаври виявив унікальні рецепти українських різдвяних страв, як-от пиріжки з ікрою карася та гороховий кисіль. Проте частина користувачів соцмереж не зрозуміла значення цього місця та розкритикувала кухаря, звинувативши у неповазі до святині.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про кулінарний скандал.

Що знімав Клопотенко у Лаврі

13 грудня на YouTube-каналі Акіма Галімова "Реальна історія" вийшов випуск за участі Євгена Клопотенка, присвячений традиційним, автентичним різдвяним стравам. Програму "Готуємо 12 втрачених українських страв! Чому ми про них забули?" знімали в Трапезній церкві святих Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври. Отримавши доступ до архівів трапезної, де є чимало старовинних рецептів, Євген Клопотенко разом зі своєю командою почали вивчати суто українські кулінарні традиції.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Що кажуть в адміністрації Лаври

Адміністрація Національного заповідника Києво-Печерська лавра відреагувала на хейт, який виник навколо кулінарного шоу, яке знімав Євген Клопотенко у трапезній храму.

Звернення адміністрація оприлюднила на офіційній сторінці в Facebook.

Так дирекція вирішила роз'яснити ситуацію, яка викликала обурення та обговорення в суспільстві.

Вони пояснили, що захід відбувався у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та від моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези.

"Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття", — пояснив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Він додав, що адміністрація шкодує, що ця подія викликала непорозуміння та могла зачепити релігійні почуття вірян. Генеральний директор додав, що Києво-Печерська лавра є сакральним місцем для кожного українця, і вони завжди прагнуть дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією.

Реакція католиків

Єпископ Віталій Кривицький теж не промовчав:

"Я позитивно ставлюся до кухні та креативності пана Євгена Клопотенка. Євген Клопотенко та неодноразово пригощав своїх закордонних гостей у "100 років…", проте у випадку його кулінарного шоу у Трапезному Храмі, це вже не про кухню, а про тотальну мішанину у розумінні сакрального і традиційного. Тому й народжуються в народі "сакральні страви" та "відродження культури" у храмах, призначених для іншого – для зустрічі з Богом у молитві. Здається, комунізм перестає бути пережитком минулого, а немов гідра, відроджує свої щупальця у нашому сьогоденні. Щодо комунізму, це не афоризм. Відразу після жовтневого перевороту комісари намагалися перетворити храми у що завгодно, головне щоб спотворити його первісне призначення..."

Протоієрей Олександр Клименко - думка

"Щодо чергового епік-фейлу в Трапезній палаті Києво-Печерської лаври. Тепер вже кулінарного. Монастирська трапеза, як і кожна трапеза воцерковленого християнина, супроводжується молитвами до і після. Але монахи в монастирі їдять мовчки, слухаючи Святе Письмо, житія чи повчання святих отців Церкви тощо.

Тут не проводять і не записують (при нормальному функціонуванні монастиря) телевізійних шоу і не проводять "молитовних сніданків". Тут моляться. Або, ще раз нагадаю, приймають їжу під час читання корисної для душі літератури духовного змісту.

Але ж звідки людям, далеким від православних традицій, знати про це?

Насправді, для подібних заходів Трапезний храм вкрай незручний - в столиці десятки ідеальних локацій як для кулінарних шоу, так і для самоствердження гаранта.

Але з якоїсь причини обирають саме храм. Їм, вочевидь, важливо знову і знову публічно виявляти свою зневагу до того, що для віруючих людей було і є святинею.

"Проковтнете і це", - начебто заявляють вони вчергове", - написав він.

Реакція Євгена Клопотенка

Своєю чергою Клопотенко також опублікував допис у себе на сторінці в Facebook, в якому відреагував на хвилю критики після зйомок. Клопотенко поділився своїми думками у соціальних мережах, де він навів кілька важливих висновків з подій останніх днів.

Зокрема, кулінар щиро вибачився перед вірянами, чиї почуття були зачеплені його участю у зйомках у святому місці. Він зазначив, що завжди готовий визнавати свої помилки.

Клопотенко додав, що відродження традицій, зокрема української кухні, викликає сильне незадоволення у ворога, який намагається розколоти українську націю. "Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб нас роз'єднати", — написав він.

Наприкінці свого допису Клопотенко закликав українців не піддаватися злу, яке намагається нас розділити.

"Зло нас не зломить, якщо ми випромінюватимемо світло. Тому давайте ділитися любов’ю!" — підсумував він.

Реакція українців

Багато українців не оцінили вчинок Клопотенка. Користувачі соцмереж впевнені, що храм — це "не сцена для шоу та виступів".

"Православному на це неприємно дивитись. Чи буде такий випуск у мечеті чи в синагозі?"

"Це деградація, пане Евгене. При всій повазі, але участь у цьому святотатстві — це фіаско".

"Евгене, вас поважаю як кулінара, але храм має бути для молитви".

"Євгене, дуже розчарована в тому, що ви погодились на цю авантюру. Православній людині неймовірно болісно дивитись на те, що храм перетворили на столовку".

Запис випуску назвали "безсоромним знущанням зі святині", "глумом", "оскверненням", аргументуючи це тим, що в храмі здійснювалися святі таїнства, а церква має залишатися місцем для молитви, а не шоу.

Частина українців не бачила в цьому нічого поганого.

Відомий український телеведучий Костянтин Грубич висловився щодо скандалу та став на захист кухаря.

"Дуже обережно і майже ніколи не встрягаю у всезагальні інтернетсрачі на політичні теми. Але зараз все ж таки порушу своє ж табу. Бо колись одним з перших розпочав тренд уваги до української національної кухні у наших медіа", - поділився телеведучий.

Також журналіст закликав припинити спекуляції навколо дій Євгена та підтримати його зусилля, спрямовані на популяризацію українських традицій.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій та письменник і музикант Сергій Жадан випустили спільний кліп, який спровокував скандал. Відео, зняте у львівській церкві, обурило священників, які попросили видалити його із соцмереж.

Співачка у чуттєвій червоній сукні сидить на троні у центрі храму і співає, кадри з нею змінюються розкішним внутрішнім оздобленням церкви. Соліст гурту Сергій Жадан з'являється у кліпі на вулицях Львова. Ще одна частина кліпу містить сцени з поцілунком двох жінок, але ці кадри зняті за межами церкви.

Творці кліпу пояснили, що його знімали у церкві святого Андрія Первозванного, щоб передати "відчуття краси, яка існує понад часом та людьми".



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