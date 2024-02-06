"Перетворився у Фаріон": зрадник Царьов здивував заявою про бандитизм у російськомовних регіонах

Царьов заявив, що в Україні бандитизм був виключно у російськомовних регіонах.

Екснардеп та зрадник України Олег Царьов "зламався" і заявив, що в Україні бандитизм був більше поширений в російськомовних регіонах.

На інтерв'ю зрадника пропагандистам звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

"В Україні бандитизм був виключно у російськомовних регіонах. І чим регіон російськіший – тим жорсткішим було. Тим ближче до того, що відбувалося у Пітері, Татарстані. Тому росіяни – ось такі" – завив Царьов.

Казанський пожартував, що Царьов раптово перетворився на Ірину Фаріон. Він зауважив, що коли подібні тези озвучували політики із західних областей України, то російські пропагандисти починали кричати про "русофобію".

"Тепер же й самі рупори Кремля прямо говорять, що бандитизм, кримінал та хтонь в Україну йшли з "русского міра". Найдивовижніше при цьому, що Царьов, який все розуміє, при цьому все одно підтримував клоаку, з якої перло все це зло. А спроби України вирватися із цього кримінального болота та інтегруватися до Європи – рішуче заперечувалися", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, що 27 жовтня 2023 року на Олега Царьова в окупованій Ялті вчинили замах. Відомо, що зрадник отримав два вогнепальні поранення.

В Україні Царьова заочно засудили до 12 років ув'язнення.

Днями суд арештував нерухомість Олега Царьова. Загальна сума – майже пів мільярда гривень.

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