"Перетворюють армію на дурнів, що не відкупилися": ветеран закликав до реформи ТЦК

Він наголошує, що посади у ТЦК мають зайняти люди, які є учасниками бойових дій, і які отримали поранення.

В Україні потрібно провести реформу територіальних центрів комплектування. Мабуть, основна проблема ТЦК – це відправлення до навчальних центрів демотивованого особового складу.

Про це заявив ветеран війни і правозахисник Олег Симороз в інтерв'ю "24 каналу".

"Реформа потрібна. Давайте першочергово – на жаль, потрібна мобілізація. ...моїм побратимам потрібна підтримка. Вони мають бути укомплектовані, як мінімум, щоб мати шанс на те, щоб вийти з бою живими. У нас зараз проблеми з укомплектуванням. Головне – з якісним укомплектуванням", – каже Симороз.

За його словами, наразі підрозділи дуже часто отримують демотивованих людей, які ще бувають погано навчені.

"Ненормально, коли на такому високому рівні корупція. Ненормально, що у нас мобілізація здійснюється у такий несправедливий спосіб. Уся країна знає, що є ті групи населення, які не служать, у яких все чудово, які живуть життя, яких відмазують їхні батьки – мажори і чиновники.

А є ті, хто служить. Армію та службу за мобілізацією потихеньку перетворюють на "дурень, що не вистачило грошей". Попри те, що ми країну втримали за ці 10 років", – наголошує ветеран.

Військовий каже, що інколи складається враження, що ТЦК взагалі ігнорують, кого і на які посади треба призивати.

"У нас так "класно" виходить, що сидить кухар-діловод – здоровий молодий хлопець, а в ДШВ присилають 55-річного діда, у якого всі болячки, які тільки можна", – ділиться спостереженнями ветеран.

Він наголошує, що посади у ТЦК мають зайняти люди, які є учасниками бойових дій, і які отримали поранення.

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