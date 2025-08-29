Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: у ДПСУ повідомили, чи зріс пасажиропотік

Перетин кордону

Категорія громадян України віком від 18 до 22 років, після отримання дозволу виїжджати з країни, жодним чином не вплинула на пасажиропотік на державному кордоні.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в етері телеканалу «Суспільне».

«Нова категорія громадян, якій дозволено тепер перетинати кордон, і цю норму прикордонники почали застосовувати зранку від учора, не вплинула на загальний пасажиропотік. Тобто, великої кількості громадян цієї вікової категорії не прибувало на кордон для того, щоби перетнути пункти пропуску і виїхати за межі нашої держави», — повідомив Демченко.

Також речник спростував вигадані твердження російської пропаганди про те, що нібито українці віком від 10 до 22 років масово виїжджають.

«Зазначу, що це фейк. Це неправда. Це відверта брехня», — наголосив Демченко.

Водночас речник порівняв дані про перетин кордону за вчора і попередні дні.

«За вчора, загалом, кордон перетнуло приблизно 127 тисяч громадян. Це показник за добу, і показник в обох напрямках. Такий самий показник на рівні 127 тисяч перетинів кордону ми мали і два дні тому. Збільшення немає», — зазначив Демченко.

Спікер додав, що більше кордон перетинали ті громадяни, які поверталися до України, а не виїжджали.

Окремо речник пояснив, що черги на кордоні зберігаються, оскільки літній сезон ще не завершився. Літній період — це період відпусток. Пасажиропотік зріс ще з першого дня літа. У будній день в середньому пасажиропотік становить 130-135 тисяч перетинів за добу. Весною пасажиропотік на кордоні становив 75-85 тис. осіб за добу.

Наразі у вихідні пасажиропотік ще сильніше зростає, і становить десь 150 тис. перетинів.

«Нова категорія громадян у віці 18-22 роки (включно) жодним чином не вплинула на збільшення пасажиропотоку», — наголосив Демченко.

Що передувало

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.