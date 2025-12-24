Перетин кордону перед Різдвом: яка ситуація на пунктах пропуску

Кордон «завмер»: українці встигли повернутися додому до Святої вечері / © ТСН

Ще вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуювалися черги транспорту, але до вечора ажіотаж спав і черг зовсім немає.

Про це передає Держприкордонслужба.

Дані станом на 21:00

Польща

«Ягодин» — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» — 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словаччина

«Малий Березний» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина

«Тиса» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Вилок» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія

«Дякове» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Красноїльськ» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Дяківці» — 0 л/а, 0 пішоходів.

Молдова

На кордоні з Молдовою, на 4 пунктах пропуску немає ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.

Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні ще кілька днів тому сотні автівок стояли у кілометрових заторах.