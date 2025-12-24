- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 2 хв
Перетин кордону перед Різдвом: яка ситуація на пунктах пропуску
Ажіотаж закінчився — що відбувається на західному кордоні ввечері 24 грудня.
Ще вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуювалися черги транспорту, але до вечора ажіотаж спав і черг зовсім немає.
Про це передає Держприкордонслужба.
Дані станом на 21:00
Польща
«Ягодин» — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» — 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
Словаччина
«Малий Березний» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина
«Тиса» — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» — 0 л/а, 0 пішоходів;
«Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Румунія
«Дякове» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Красноїльськ» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Дяківці» — 0 л/а, 0 пішоходів.
Молдова
На кордоні з Молдовою, на 4 пунктах пропуску немає ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.
Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні ще кілька днів тому сотні автівок стояли у кілометрових заторах.