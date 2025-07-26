Перетин кордону з дитиною 2025 року: оновлені правила та необхідні документи

Після досягнення дитиною 16 років вона має право на самостійний виїзд за кордон без дозволу батьків / © Shutterstock

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Правила перетину кордону з неповнолітніми дітьми від початку повномасштабного вторгнення змінилися. Тепер не завжди потрібна згода обох батьків.

Про це пише видання «Новини.LIVE».

Згідно із законодавством, підлітки від 16 років можуть самостійно залишати країну. Однак для молодших дітей, як і раніше, необхідний супровід дорослих.

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Водночас навіть за відсутності закордонного паспорта дитина може перетнути кордон за свідоцтвом про народження. Також приймаються закордонний паспорт, а в деяких випадках, внутрішній паспорт або ID-карта.

Якщо неповнолітнього супроводжують родичі — бабуся, дідусь, старший брат чи сестра — потрібно мати документи, що підтверджують родинні зв’язки. Нотаріального дозволу від батьків у такому разі не потрібно. Це також стосується поїздок з одним із батьків — додаткових довідок не просять.

Однак існує й механізм заборони на виїзд дитини. Один із батьків може оформити нотаріально завірений документ про незгоду на перетин кордону, який передається до Адміністрації Держприкордонслужби. У разі наявності такого розпорядження дитині буде відмовлено у виїзді.

Коли дитину супроводжують треті особи — вчителі, тренери або знайомі родини — діють інші правила. На кордоні знадобиться свідоцтво про народження та письмова згода одного з батьків, засвідчена органом опіки та піклування.

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Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.