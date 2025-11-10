Перетин кордону з дитиною 2025 року: правила та необхідні документи

Після досягнення дитиною 16 років вона має право на самостійний виїзд за кордон без дозволу батьків

Під час дії воєнного стану діти з України можуть перетинати державний кордон за паспортом самостійно, за свідоцтвом про народження у супроводі батьків і за згодою батьків на супровід третьою особою.

ДПСУ повідомила, що на час воєнного стану діють спрощені правила виїзду для дітей до 16 років, але для уникнення проблем на кордоні варто підготувати всі необхідні документи заздалегідь.

Зокрема, прикордонники рекомендують перевіряти документи та ознайомлюватися з правилами в’їзду до країни призначення.

Під час воєнного стану:

Дитина у супроводі одного з батьків не потребує нотаріальної згоди іншого

Для подорожі з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою чи вітчимом нотаріальна згода також не потрібна

Коли дитину супроводжують треті особи — вчителі, тренери або знайомі родини — діють інші правила. На кордоні знадобиться свідоцтво про народження та письмова згода одного з батьків, засвідчена органом опіки та піклування.

Під час прикордонного контролю перевіряють:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Внутрішній паспорт (за наявності)

Свідоцтво про народження

Документи, що підтверджують родинні зв’язки

