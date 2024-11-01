"Перевага не на нашому боці": Жорін заявив про дуже складну ситуацію на фронті

За словами військового, на деяких напрямках "справи дуже погані".

Наразі на фронті склалася важка і дуже складна ситуація. Просування військ Російської Федерації може мати дуже серйозні наслідки.

Про це заявив український військовий, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова".

"Зараз перевага не на нашому боці. Це стосується абсолютно всіх напрямків. Росіяни тиснуть і накопичують сили. Наразі їх (ресурсів - Ред.) вистачає. На лінії фронту немає жодної спокійної ділянки. Кілька місяців тому можна було говорити, що на півдні та Куп'янському напрямку більш-менш спокійно. Навіть під час ротації підрозділи з більш важкого напрямку кидали на більш спокійний і навпаки. Зараз таких напрямків немає - немає куди міняти, щоб було трохи спокійніше", - розповів Жорін.

За його словами, зараз на всіх напрямках на лінії фронту тривають дуже складні бої. Тому, наголошує військовий 3-ї ОШБр, треба сконцентруватися на тому, щоб стабілізувати лінію.

"В деяких випадках це дуже критично виглядає. Наприклад, Покровський і Торецький напрямки. Там зовсім погані справи", - наголосив він.

Нагадаємо, на півдні України може виникнути ще одна загроза. Російські окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.

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