Право на помилку чи безвідповідальність - в Мережі розгорілась дискусія, чим мають писати школярі
Українці обговорюють нове покоління ручок, та чи знижує це відповідальність.
Завдяки ручкам «пиши-стирай» можна без проблем виправляти помилки, що особливо цінують батьки й діти. Українка Ксенія продемонструвала, як гумка на ручці зворотного боку знімає чорнило, і додала, що сучасні діти вперше можуть спокійно помилятися.
Про це пише видання Знай.
Думки коментаторів щодо ручок «пиши-стирай» розділилися. Дехто вважає, що можливість легко виправити помилку зменшує відчуття відповідальності у дітей. Вони звикають, що все можна стерти, і перестають прагнути одразу робити все правильно. У житті така стратегія не завжди працює, адже помилки можуть мати серйозні наслідки.
«До певної міри це зручно, але втрачається відповідальність. Дитина не концентрується на завданні, адже завжди можна виправити помилку. У житті ж інколи ціна помилки дуже висока, тому варто ще з дитинства привчати до того, що краще не допускати помилок», — пишуть користувачі.
Деякі коментатори іронізують: «На НМТ теж даватимуть право на помилку? У житті теж можна пройти рівень знову?» або додають, що діти звикають, що будь-яку помилку можна виправити без наслідків.
Батьки розповідають, що власні діти стали більш уважними, коли стирані ручки не використовують. «Я своїй дитині в третьому класі вже не дозволяю таку ручку, і вона менше робить помилок, бо знає, що не можна стерти», — діляться вони. Вчителі також часто забороняють ці ручки, аргументуючи тим, що дитина має навчитися виправляти помилки самостійно, а не просто їх затирати.
При цьому багато коментаторів зазначають, що такі ручки були у їхньому дитинстві і право на помилку — це скоріше можливість спокійно виправити помилку, а не писати без уваги, сподіваючись на гумку. «Право на помилку — це коли ти закреслив і не хвилюєшся, а не коли пишеш абияк, знаючи, що можна стерти», — додають користувачі.
