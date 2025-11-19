ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
243
2 хв

Право на помилку чи безвідповідальність - в Мережі розгорілась дискусія, чим мають писати школярі

Українці обговорюють нове покоління ручок, та чи знижує це відповідальність.

Наталія Магдик
Школяри

Школяри / © pexels.com

Завдяки ручкам «пиши-стирай» можна без проблем виправляти помилки, що особливо цінують батьки й діти. Українка Ксенія продемонструвала, як гумка на ручці зворотного боку знімає чорнило, і додала, що сучасні діти вперше можуть спокійно помилятися.

Про це пише видання Знай.

Думки коментаторів щодо ручок «пиши-стирай» розділилися. Дехто вважає, що можливість легко виправити помилку зменшує відчуття відповідальності у дітей. Вони звикають, що все можна стерти, і перестають прагнути одразу робити все правильно. У житті така стратегія не завжди працює, адже помилки можуть мати серйозні наслідки.

«До певної міри це зручно, але втрачається відповідальність. Дитина не концентрується на завданні, адже завжди можна виправити помилку. У житті ж інколи ціна помилки дуже висока, тому варто ще з дитинства привчати до того, що краще не допускати помилок», — пишуть користувачі.

Деякі коментатори іронізують: «На НМТ теж даватимуть право на помилку? У житті теж можна пройти рівень знову?» або додають, що діти звикають, що будь-яку помилку можна виправити без наслідків.

Батьки розповідають, що власні діти стали більш уважними, коли стирані ручки не використовують. «Я своїй дитині в третьому класі вже не дозволяю таку ручку, і вона менше робить помилок, бо знає, що не можна стерти», — діляться вони. Вчителі також часто забороняють ці ручки, аргументуючи тим, що дитина має навчитися виправляти помилки самостійно, а не просто їх затирати.

При цьому багато коментаторів зазначають, що такі ручки були у їхньому дитинстві і право на помилку — це скоріше можливість спокійно виправити помилку, а не писати без уваги, сподіваючись на гумку. «Право на помилку — це коли ти закреслив і не хвилюєшся, а не коли пишеш абияк, знаючи, що можна стерти», — додають користувачі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чоловік, який колекціонує ручки, випадково знайшов у секондгенді дві ручки Montblanc, вартість яких може сягати 480 фунтів стерлінгів кожна.

243
