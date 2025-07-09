- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 1 хв
Представник Тероборони розкрив реальні цифри "скандалів" з ТЦК
Лише мізерна частка так званих «скандалів» із Територіальними центрами комплектування (ТЦК) виявилася правдою.
Лише 7-9% повідомлень про зловживання з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виявились правдивими. Тоді як переважна більшість є фейками.
Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони (ТрО) Олексій Швайка у ефірі День.LIVE.
Додає, що такі фейки поширюють для дистабілізації ситуації в Україні.
«Вирвіть мені язика, якщо я скажу, що ТЦК не правильно робить свою роботу. Вони можуть не зовсім якісно робити. Проте ми можемо обмінюватися даними і співпрацювати», — заявив Олексій Швайка.
Нагадаємо, народний депутат України Федір Веніславський стверджує, що понад 95-98% мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів з працівниками ТЦК та СП. Інциденти з працівниками ТЦК не мають масового характеру.