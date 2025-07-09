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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Представник Тероборони розкрив реальні цифри "скандалів" з ТЦК

Лише мізерна частка так званих «скандалів» із Територіальними центрами комплектування (ТЦК) виявилася правдою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Переважна більшість "скандалів" з ТЦК виявилася фейками

Переважна більшість «скандалів» з ТЦК виявилася фейками / © фото з соцмереж

Лише 7-9% повідомлень про зловживання з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виявились правдивими. Тоді як переважна більшість є фейками.

Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони (ТрО) Олексій Швайка у ефірі День.LIVE.

Додає, що такі фейки поширюють для дистабілізації ситуації в Україні.

«Вирвіть мені язика, якщо я скажу, що ТЦК не правильно робить свою роботу. Вони можуть не зовсім якісно робити. Проте ми можемо обмінюватися даними і співпрацювати», — заявив Олексій Швайка.

Нагадаємо, народний депутат України Федір Веніславський стверджує, що понад 95-98% мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів з працівниками ТЦК та СП. Інциденти з працівниками ТЦК не мають масового характеру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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