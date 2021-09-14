Переважно сонячно та тепло: прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 вересня

Переважно сонячно та тепло: прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 вересня

На півдні та сході вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29°.

У вівторок, 14 вересня, в Україні буде тепло та переважно сухо.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде переважно без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

У Києві 14 вересня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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