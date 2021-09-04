Переважно сухо, але доволі прохолодно: прогноз погоди в Україні на неділю, 5 вересня

Переважно сухо, але доволі прохолодно: прогноз погоди в Україні на неділю, 5 вересня

Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 2-7°.

У першу неділю цієї осені, 5 вересня, в Україні буде переважно сухо, але доволі прохолодно.

Також читайте До України йдуть перші заморозки: коли і де чекати на похолодання

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише вдень у північних областях, Карпатах і на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°, вдень 16-21°. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с, у південній частині та Приазов'ї 5-10 м/с.

У Києві у неділю, 5 вересня, місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, 5 вересня антициклон витіснить фронт, а тому в більшості областей опадів не буде. Лише північну частину торкне вологість - там можливі невеликі дощі. Температура повітря протягом дня 14-19°, у південній частині комфортніше - 19-24°.

У Києві можливі періодичні дощі. Ніч - холодна, а протягом дня очікується 15-16°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода на 4-5 вересня та поради для гарного настрою від Фросі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання