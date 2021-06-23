Переважно сухо і дуже спекотно - до +36°: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 червня

Через спеку у деяких регіонах рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У четвер, 24 червня, в Україні буде мінливо хмарна, спекотна та переважно суха погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, синоптики завтра опадів не прогнозують, лише у південній частині та західних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.
У Києві 24 червня також буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.
Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.