Переважно сухо і дуже спекотно - до +36°: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 червня

Переважно сухо і дуже спекотно - до +36°: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 червня

Через спеку у деяких регіонах рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У четвер, 24 червня, в Україні буде мінливо хмарна, спекотна та переважно суха погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, синоптики завтра опадів не прогнозують, лише у південній частині та західних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.

У Києві 24 червня також буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні: щонайменше три дні температура у затінку сягатиме 35 градусів

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