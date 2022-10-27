Переважно сухо та до 19° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 28 жовтня

П'ятниця, 28 жовтня, в Україні буде переважно сухою та доволі теплою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 28 жовтня в країні буде переважно сухо, лише у східних областях вночі подекуди очікується невеликий дощ. Вночі та вранці у західних і Вінницькій областях туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19°, у східних областях 7-12°.

У Києві 28 жовтня буде без опадів. Вітер переважно західний, 5-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що до України прийшло друге бабине літо. Воно, за його прогнозами, триватиме аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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