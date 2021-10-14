Переважно сухо та холодно: прогноз погоди в Україні на Покрову, 14 жовтня

Найхолодніше буде на заході країни.
На Покрову, 14 жовтня, в Україні вдень очікується переважно суха, але доволі холодна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі у східних, більшості північних та центральних областей очікується помірний, на Чернігівщині та Сумщині місцями значний дощ, на решті території, вдень в Україні без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині до 16°.
У Києві на Покрову, 14 жовтня, вночі ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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