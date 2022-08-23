Переважно сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на День Незалежності, 24 серпня

24 серпня вдень у східних та південно-східних областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Середа, 24 серпня, День Незалежності України, буде переважно сухим та спекотним, дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 24 серпня в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень у східних, та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній та східній частинах країни місцями до 22°, вдень 29-34°, у західних областях 26-31°, в Карпатах і горах Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°.

24 серпня у Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях, 25 серпня у північних, східних, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 24 серпня буде сухо. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°. 24-25 серпня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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