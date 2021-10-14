Переважно сухо та вдень до +14°: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 15 жовтня

Переважно сухо та вдень до +14°: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 15 жовтня

Вночі та вранці в центральних областях місцями туман.

У п'ятницю, 15 жовтня, в Україні буде переважно суха та холодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише у південній частині невеликий дощ. Вночі та вранці в центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, у південній та східній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу (у південній частині 4-9° тепла), вдень 9-14°.

У Києві 15 жовтня також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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