Переважно сухо та вдень до 14° тепла: прогноз погоди в Україні на неділю, 28 листопада

Переважно сухо та вдень до 14° тепла: прогноз погоди в Україні на неділю, 28 листопада

Вночі та вранці подекуди туман.

У неділю, 28 листопада, в Україні буде переважно суха та доволі тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні опади майже не очікуються, лише на заході країни, вдень і в південній частині невеликі дощі. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у західних та північних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві 28 листопада очікується хмарна з проясненнями та без істотних опадів погода. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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