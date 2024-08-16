Переважну частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог знову намагається атакувати нашу державу.
В Україні вдень 16 серпня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Почервоніли" такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
- Черкаська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Херсонська
- Миколаївська
Нагадаємо, ввечері 15 серпня низці областей Україні оголошена повітряна тривога. Нашу державу атакують "Шахеди".
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