Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Переважну частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Дата публікації
Перегляди
644
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Переважну частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Тривога / Фото: ТСН.ua

Ворог знову намагається атакувати нашу державу.

В Україні вдень 16 серпня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Тривога / ©
Тривога

"Почервоніли" такі області:

  • Вінницька
  • Житомирська
  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Херсонська
  • Миколаївська

Нагадаємо, ввечері 15 серпня низці областей Україні оголошена повітряна тривога. Нашу державу атакують "Шахеди".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація