Перевдягався у форму: у Дніпрі затримали агента ФСБ, який стежив за ЗСУ

Служба безпеки України здійснила складну операцію з контррозвідки, яка завершилася затриманням підозрюваного в Дніпрі "на гарячому". Фігурант збирав розвідувальну інформацію про переміщення підрозділів Збройних сил України, які брали участь у контрнаступі на східному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Для маскування розвідувально-підривної діяльності затриманий перед виходом на завдання переодягався у військову форму українських захисників. Приділяв особливу увагу маршрутам руху залізничних поїздів, що перевозять сучасну військову техніку, зброю і боєприпаси для Сил оборони.Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції українського ППО. Для збору розвідувальної інформації фігурант регулярно переміщався територією міста і фотографував українські об'єкти. Отримані дані затриманий передавав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень і медіафайлів", - йдеться у повідомленні відомства.

За кожне виконане завдання фігурант отримував грошову винагороду від російських спецслужб. Для засекречування джерел фінансування, він приймав кошти на свою банківську карту через використання криптовалютних операцій.

За наявними даними, агентурні розвіддані були потрібні окупантам для планування бойових операцій і диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара і Великої Новосілки.

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