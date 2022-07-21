Перевдягався в жінку і нападав на дівчат у шкільних вбиральнях: у Києві судитимуть серійного розбещувача школярок

У Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії відносно дитини.
Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).
Про це повідломляє Офіс генпрокурора України.
"Розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2021 року киянин проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці та вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії. По гарячих слідах він був встановлений та затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Як запобіжний захід суд обрав чоловікові тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловік заплатив заставу і продовжив вчиняти аналогічні злочинні дії.
На території Львівської області, щоб потрапити у школу у Львові він натягнув жіноче вбрання та перуку. В результаті розшукових заходів його знову затримали правоохоронці.
"Варто зазначити, що затриманий – раніше судимий за аналогічні злочини. Відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року його було засуджено до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року звільнено на підставі так званого "Закону Савченко". Наразі йому судом обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.
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