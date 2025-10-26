Переведення стрілок годинника: як дізнатися точний час

Україна знову переходить на зимовий час / © Pixabay

У ніч проти 26 жовтня наша країна вкотре переходить на зимовий час, згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року.

Переведення годинника традиційно відбувається в ніч з останньої суботи жовтня проти неділы. Для цього о 4.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад. На сучасних пристроях це відбувається автоматично.

Котра наразі година можна дізнатися за допомогою спеціальних сервісів.

Точний час можна дізнатися через Інтернет. Для цього потрібно скористатися пошуком Google. Введіть запит «точний час Україна», «Дізнатися точний час в Києві». Одразу під пошуковим рядком з’явиться правильний час.

Також у Мережі є спеціальні сервіси, наприклад: 24timezones, time.is, city-time.org та низка інших.

Якщо раптом у вас все ще є стаціонарний телефон, він також допоможе дізнатися точний час. Для цього потрібно зателефонувати на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Нагадаємо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а в останню неділю жовтня — на зимовий.