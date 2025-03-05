Переведення авіаінженерів до інших військ: як командування відреагувало на звернення військових

Рішення про переведення авіаінженерів 204-ї БрТА до інших родів військ скасували.

Після оприлюднення заяви 204-ї бригади тактичної авіації про переведення фахівців до інших війск Повітряне командування "Захід" оголосило про перевірку і скасування наказу.

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України повідомило про це на сторінці в соцмережі.

"Вважаємо за необхідне поінформувати про таке. В Повітряному командуванні "Захід" дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей до інших родів і видів Збройних сил України", – заявили в Повітряних силах ЗСУ.

За повідомленням командування, наразі триває службова перевірка всіх обставин ситуації. Також ухвалено рішення скасувати вибуття військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації.

Там також нагадали про гарячу лінію, що працює в Повітряному командуванні "Захід": 0 322 355 589. На неї можуть звертатися всі військовослужбовці, які вважають, що їхнє переведення здійснюється з порушеннями.

"Звернення військовослужбовців бригади на гарячу лінію дозволило б їм якомога раніше вирішити проблемне питання. Звернень від військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації зафіксовано не було", – додали у відділі комунікацій Повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, раніше в соцмережах було опубліковано відеозвернення військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації з заявою щодо переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ, а саме інженерно-авіаційної служби до підрозділів інших родів і видів ЗС України.

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