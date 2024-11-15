Переведення у війську: в "Армія+" запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби

Запит на переведення автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 год.

У застосунку "Армія+" 15 листопада запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Процес дуже зручний і займає лише близько 15 хв.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тепер військовослужбовці ЗСУ можуть швидко та без зайвої бюрократії подати через застосунок "Армія+" рапорт на переведення до іншої частини. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хв.

Правила переведення в армії через застосунок "Армія+"

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Для подавання рапорту на зміну місця служби потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує перевестися. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

Для подавання рапорту не потрібна згода, як і Армія ID командира. Запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ. Запит розглянуть протягом 72 год.

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається за погодженням до командирів військових частин. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Погодження не потрібне ткож, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

Якщо в переведенні буде відмовлено, то в застосунку будуть вказані чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менш ніж шість місяців, або якщо від моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Всі підстави для відмови у зміні місця службі визначені постановою Кабміну від 12 листопада 2024 року №1291.

Зміна місця служби через застосунок "Армія+" / Фото: Міноборони України

Зміна місця служби через застосунок "Армія+" / Фото: Міноборони України

Зміна місця служби через застосунок "Армія+" / Фото: Міноборони України

Зміна місця служби через застосунок "Армія+" / Фото: Міноборони України

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд запровадив прозорий механізм переведення військових між частинами за їхньою ініціативою. Глава держави анонсував, що система почне працювати через застосунок "Армія+" від 15 листопада.

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