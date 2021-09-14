Перевернута пентаграма, свічки та кістки: на Волині запідозрили проведення сатанинського ритуалу

Перевернута пентаграма, свічки та кістки: на Волині запідозрили проведення сатанинського ритуалу

Залишки ймовірного ритуалу запримітили місцеві жителі.

Поблизу кладовища на дорозі у волинському містечку Нововолинськ запримітили сліди після ймовірного сатанинського ритуалу.

Про це повідомляє спільнота "Нововолинськ" на своїй сторінці у Facebook.

facebook.com/groups/ndilo

"Дитячі ігри чи чаклунські діяння? Хтось знає?", – йдеться в повідомленні в соцмережі.

Юзери охоче коментують дивні малюнки:

Підлітки подивилися "Надприродне".

Кривувато намальовано, як на справжній ритуал. Думаю, якби справді якась нечисть додумалася малювати на кладовищі, то це був би явно не перший такий малюнок цього художника і намалювали б рівніше, впевненіше.

До чого світ котиться.

І до нас добралося це сатаністи схоже.

Це відьма, інші боїться гріха.

На пентаграмі розміщені ймовірно ритуальні речі - залишки свічок, кубок та кістки.

Зауважимо, що криво намальована пентаграма схожа на сигил або печатку Бафомета, де у кільце навколо пентаграми, навпроти кожного променя зірки, вписано ім'я "Левіафан" на івриті. Цей символ з такою назвою уперше був опублікований у грудні 1969 року, у "Сатанинській біблії", де його розмістили на обкладинці і на першій сторінці розділу з описом сатанинського ритуалу. Щоправда, у центрі перевернутої пентаграми зазвичай вписують зображення сатанинського божества Бафомета в образі "голови цапа".

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А в пентаграму на Волині вписаний символ Церква сатани у Сан-Франциско. Цей символ у більшості випадків свідчить про залучення в сатанізм.

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