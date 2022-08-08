"Перевертні": у Бахмуті протягом дня поліція затримала шістьох прихильників "руского міра"

Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram-каналі.

«Один наш день у Бахмуті: затримали шістьох, що чекають «руский мір». Розруха і смерть - те, що несуть росіяни. Одна, деяким недостатньо горя, що несе у собі «руский мір». Ці потвори захоплюються та чекають на нього… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій українській землі», - зауважив він.

Білошицький переконаний, що ці люди не сховаються.

«Ми і далі будемо затримувати цих перевертнів», - резюмував він.

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Нагадаємо, по всій Україні підготували 395 тисяч місць для вивезення мешканців Донеччини із зони бойових дій. Місцева влада закликає всіх терміново евакуюватися з регіону.

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