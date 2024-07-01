Перевести в тил: на Одещині затримали військовослужбовця за хабар у 4,5 тисячі доларів

Ці кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.

На Одещині затримали військовослужбовця однієї з частин, який за 4,5 тисячі доларів хотів перевести з лінії бойового зіткнення до тилової частини військового.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

Як стало відомо, головний сержант однієї з військових частин отримав від чинного військовослужбовця через посередника 4,5 тисячі доларів. Ці кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.

“25 червня 2024 року, безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди, головного сержанта затримано на гарячому. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень”, - розповіли в Спеціалізованій прокуратурі.

Нагадаємо, що в Одесі група блогерів намагалася зірвати мобілізацію та зливала локації ТЦК до телеграм-каналів фсб.

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