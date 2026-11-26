- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Перевіряють батьків побитого 10-річного хлопчика: скандал у вінницькому ліцеї 34 отримав гучне продовження
Родину потерпілого 10-річного Тимура з Вінниці тепер перевіряють соціальні служби. Мати школяра обурилась, що відповідні органи взялись саме за потерпілих, а не кривдників.
Анастасія Сторчак — мати 10-річного Тимура, якого жорстоко побили у ліцеї, розповіла, що родину перевіряють соціальні служби. Жінка зауважила, що перевірка прийде саме до жертви нападу.
Про це вона розказала у Threads.
«Ми сьогодні чекаємо на прихід соцслужб, які повинні оцінити умови, в яких проживає моя дитина. Хочуть оцінити, чи ми не алкоголіки, чи не живемо на виплати, чи не провокуємо цю ситуацію заради грошей. Що я хочу сказати — батьки, якщо вашу дитину, не дай Бог, покалічать чи ще щось, майте на увазі — прийдуть перевіряти саме вас, а не кривдників», — наголосила Анастасія Сторчак.
Жінка показала умови, в яких проживає її родина. Також вона наголосила, що сподівається, що прийдуть адекватні люди із соцслужб.
Скандал із побиттям дитини у вінницькому ліцеї: що відомо
Скандальна історія сталась у вінницькому ліцеї №34, де однолітки жорстоко побили 10-річного Тимура, отримала продовження. Під час нападу кривдники повалили дитину на підлогу, а один із них стрибнув хлопчикові на живіт. У Тимура діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом хребта — у нього пошкоджено три хребці.
Зараз хлопчик змушений постійно лежати в жорсткому корсеті, приймає знеболювальні та снодійні препарати, оскільки через сильний біль не може спати.
Проте, за словами батьків хлопчика, адміністрація ліцею намагається повернути ситуацію так, що у побитті дитини винуватий потерпілий.
Освітня омбудсменка Надія Лещик втрутилася у скандал із побиттям 10-річного Тимура у вінницькому ліцеї №34: вона витребувала документи в адміністрації, вказала на розбіжності у свідченнях педагогів і батьків та закликала родини колишніх учнів не мовчати про булінг у школі.