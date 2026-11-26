У Вінниці спалахнув скандал через побиття дитини

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Анастасія Сторчак — мати 10-річного Тимура, якого жорстоко побили у ліцеї, розповіла, що родину перевіряють соціальні служби. Жінка зауважила, що перевірка прийде саме до жертви нападу.

Про це вона розказала у Threads.

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«Ми сьогодні чекаємо на прихід соцслужб, які повинні оцінити умови, в яких проживає моя дитина. Хочуть оцінити, чи ми не алкоголіки, чи не живемо на виплати, чи не провокуємо цю ситуацію заради грошей. Що я хочу сказати — батьки, якщо вашу дитину, не дай Бог, покалічать чи ще щось, майте на увазі — прийдуть перевіряти саме вас, а не кривдників», — наголосила Анастасія Сторчак.

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Жінка показала умови, в яких проживає її родина. Також вона наголосила, що сподівається, що прийдуть адекватні люди із соцслужб.

Скандал із побиттям дитини у вінницькому ліцеї: що відомо

Скандальна історія сталась у вінницькому ліцеї №34, де однолітки жорстоко побили 10-річного Тимура, отримала продовження. Під час нападу кривдники повалили дитину на підлогу, а один із них стрибнув хлопчикові на живіт. У Тимура діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом хребта — у нього пошкоджено три хребці.

Зараз хлопчик змушений постійно лежати в жорсткому корсеті, приймає знеболювальні та снодійні препарати, оскільки через сильний біль не може спати.

Проте, за словами батьків хлопчика, адміністрація ліцею намагається повернути ситуацію так, що у побитті дитини винуватий потерпілий.

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Освітня омбудсменка Надія Лещик втрутилася у скандал із побиттям 10-річного Тимура у вінницькому ліцеї №34: вона витребувала документи в адміністрації, вказала на розбіжності у свідченнях педагогів і батьків та закликала родини колишніх учнів не мовчати про булінг у школі.

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