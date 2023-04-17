Перевірити готовність документів онлайн: як без відвідин ДМС дізнатися про ID-картку чи закордонний паспорт

Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.
Українці, які очікують оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів онлайн, без відвідин підрозділів ДМС.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Щоб перевірити готовність своїх документів, скористуйтеся онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів".
За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення наступних документів:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
- посвідка на постійне проживання;
- дозвіл на імміграцію в Україну;
- продовження строку перебування в Україні.
Як перевірити стан оформлення документів в онлайн-сервісі:
- обрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
- вказати, для кого виготовляється паспорт;
- ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
- ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
- дочекатися інформації стосовно готовності документа.
Під час введення серії та номера документа необхідно враховувати:
- серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
- якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
- серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.
Нагадаємо, якщо на ID-картці та в закордонному паспорті буде різна транслітерація імені чи прізвища, дійсним будуть визнавати лише останній оформлений документ.
Також можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.
Читайте також: