Перевірити готовність документів онлайн: як без відвідин ДМС дізнатися про ID-картку чи закордонний паспорт

Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Українці, які очікують оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів онлайн, без відвідин підрозділів ДМС.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Щоб перевірити готовність своїх документів, скористуйтеся онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів".

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення наступних документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; ID-картка, посвідка на тимчасове проживання; посвідка на постійне проживання; дозвіл на імміграцію в Україну; продовження строку перебування в Україні.

Як перевірити стан оформлення документів в онлайн-сервісі:

обрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;

вказати, для кого виготовляється паспорт;

ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;

ввести серію (за наявності) та номер цього документа;

дочекатися інформації стосовно готовності документа.

Під час введення серії та номера документа необхідно враховувати:

серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;

якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;

серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.

Нагадаємо, якщо на ID-картці та в закордонному паспорті буде різна транслітерація імені чи прізвища, дійсним будуть визнавати лише останній оформлений документ.

Також можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

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