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Перевірити готовність документів онлайн: як без відвідин ДМС дізнатися про ID-картку чи закордонний паспорт

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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1294
Час на прочитання
2 хв
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Перевірити готовність документів онлайн: як без відвідин ДМС дізнатися про ID-картку чи закордонний паспорт

Фото: Pexels

Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Українці, які очікують оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів онлайн, без відвідин підрозділів ДМС.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Щоб перевірити готовність своїх документів, скористуйтеся онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів". 

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення наступних документів:

  1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  2. ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
  3. посвідка на постійне проживання;
  4. дозвіл на імміграцію в Україну;
  5. продовження строку перебування в Україні.

Як перевірити стан оформлення документів в онлайн-сервісі:

  • обрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
  • вказати, для кого виготовляється паспорт;
  • ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
  • ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
  • дочекатися інформації стосовно готовності документа.

Під час введення серії та номера документа необхідно враховувати:

  • серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
  • якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
  • серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.

Нагадаємо, якщо на ID-картці та в закордонному паспорті буде різна транслітерація імені чи прізвища, дійсним будуть визнавати лише останній оформлений документ. 

Також можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1294
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