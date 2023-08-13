Перевірив пістолет і застрелив сусіда: на Вінничині сталося цинічне убивство (фото)

Убивця через особисту неприязнь здійснив постріл у голову потерпілого.

Біля одного з будинків у селі Погребищенської територіальної громади на Вінничині було виявлено тіло 37-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням. Поліцейські встановили, що його вбивцею був 42-річний сусід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

У повідомленні йдеться, що конфлікт між сусідами виник на ґрунті особистих неприязних відносин. В результаті 42-річний чоловік, який володів зареєстрованою зброєю, здійснив постріл у голову свого сусіда. Від отриманого поранення той загинув на місці.

Вчинивши убивство, чоловік сховав пістолет у шафу.

Знаряддя убивства підозрюваний заховав у шафу / Фото: Національна поліція Вінницької області

Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили зброю та набої різного калібру.

“Слідством встановлено, що чоловік спочатку стріляв у повітря, перевіряючи справність зброї, тож стріляні гільзи поліцейські знайшли і на його подвір’ї. Вилучене направили на експертизу”, - повідомили в поліції.

На подвір'ї підозрюваного поліцейські виявили стріляні гільзи / Фото: Національна поліція Вінницької області

Зловмисник затриманий. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) ККУ.

Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото: Національна поліція Вінницької області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині було затримано за підозрою в організації вбивства свого колеги, життя якого він оцінив у 8,5 тисячі доларів США.

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