Перевірив пістолет і застрелив сусіда: на Вінничині сталося цинічне убивство (фото)

Убивця через особисту неприязнь здійснив постріл у голову потерпілого.
Біля одного з будинків у селі Погребищенської територіальної громади на Вінничині було виявлено тіло 37-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням. Поліцейські встановили, що його вбивцею був 42-річний сусід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.
У повідомленні йдеться, що конфлікт між сусідами виник на ґрунті особистих неприязних відносин. В результаті 42-річний чоловік, який володів зареєстрованою зброєю, здійснив постріл у голову свого сусіда. Від отриманого поранення той загинув на місці.
Вчинивши убивство, чоловік сховав пістолет у шафу.
Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили зброю та набої різного калібру.
“Слідством встановлено, що чоловік спочатку стріляв у повітря, перевіряючи справність зброї, тож стріляні гільзи поліцейські знайшли і на його подвір’ї. Вилучене направили на експертизу”, - повідомили в поліції.
Зловмисник затриманий. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, раніше колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині було затримано за підозрою в організації вбивства свого колеги, життя якого він оцінив у 8,5 тисячі доларів США.
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