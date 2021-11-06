Демонстрація COVID-сертифікатів не є розголошенням лікарської таємниці - МОЗ

Вимога щодо наявності COVID-сертифікатів не поширюється на відвідування банків, АЗС, аптек тощо.

У Міністерстві охорони здоров'я України не вважають демонстрацію COVID-сертифікатів або довідок про вакцинацію розголошенням медичної таємниці.

Відповідне звернення у п'ятницю, 5 листопада, оприлюднили на сайті МОЗ.

У відомстві зауважують, що дехто з громадян "сперечається із правоохоронцями, екіпажем транспорту чи співробітниками громадських закладів з приводу вимоги пред’явити документ про вакцинацію", називаючи це порушенням своїх прав.

Однак, наголошують у Міністерстві охорони здоров'я, що відповідно до статті 39-1 ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров’я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані під час його медичного обстеження.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає, - пояснюють у відомстві. - Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи закон".

Водночас, зазначають у зверненні, норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки.

"Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення", - продовжують у МОЗ.

Втім, чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19.

Читайте також:

Чи можливо вакцинуватись по-справжньому, якщо маєш "липовий" сертифікат – розмова з юристом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання