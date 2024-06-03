Перевірка документів і затримання осіб: як працюватиме військова поліція

Поліція може зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів.

В Україні військова поліція отримає право в невідкладних випадках зупиняти авто та перевіряти у водіїв документи. Крім того, вона зможе проникати до житла чи до іншого володіння в разі необхідності.

Про це йдеться в законопроєкті про військову поліцію № 6569-д, який 31 травня зареєстрував комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні функціонує Військова служба правопорядку в ЗСУ, але в разі ухвалення нового закону її буде ліквідовано протягом трьох місяців.

Як працюватиме військова поліція

Як йдеться у тексті законопроєкту, військова поліція зможе тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць й автодоріг.

Крім того, поліція може зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування авто.

Це нові повноваження, яких Військова служба правопорядку ЗСУ наразі не має.

Під час воєнного або надзвичайного стану Військова поліція бере участь у:

боротьбі з ворожими ДРГ на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядкуй дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція та її уповноважені посадовці також матимуть право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів та інших військовослужбовців і правоохоронців.

На території військових частин і військових об'єктів документи зможуть перевіряти й у всіх інших осіб.

Водночас військова поліція також зможе:

викликати для надання пояснень у справах, що перебувають у її провадженні;

затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах військової поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції. Міністерство оборони закликає депутатів підтримати законопроєкт.

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