Вбитий стрілець і поліцейські у критичному стані: як перевірка документів в Одесі обернулась кривавою трагедією

В Одесі перевірка документів обернулася збройним нападом на патрульних / © Національна поліція України

В Одесі звичайна перевірка документів завершилася стріляниною. Як наслідок — двоє правоохоронців отримали вогнепальне поранення, а зловмисник загинув під час затримання.

Згодом з’ясувалося, що чоловік, який розпочав стрілянину, перебував у розшуку за ухилення від призову.

Що відомо про стрілянину в Одесі та в якому стані перебувають поранені поліцейські

В Одесі розстріляли поліцейських

У великому мікрорайоні міста Одеса, увечері 25 березня, сталася стрілянина. Під час перевірки документів, водій раптово відкрив вогонь по поліцейських.

На місці інциденту двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Згодом стало відомо, що зловмисник перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Того ж дня, місцеві Telegram-канали, публікували відео з місця події. На опублікованих кадрах видно швидку допомогу та поліцію.

Нападник на патрульних в Одесі загинув при спробі затримання

Для затримання стрільця, в Одеській області було введено спеціальну операцію.

Правоохоронці повідомили, що упродовж кількох годин вдалося знати місце перебування зловмисника — чоловік переховувався у недобудові.

Однак, під час переговорів фігурант почав стріляти по поліцейських, в результаті перестрілки він загинув на місці.

«Для затримання стрільця в області було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час переговорів чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Чоловік загинув», — йдеться у повідомленні відомства.

Через смерть стрілка ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує загибель чоловіка, який напередодні в Одесі розстріляв патрульних.

Там розповіли, що увечері 25 березня під час перевірки документів водій, що перебував у розшуку як ухилянт, відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік. Двох правоохоронців госпіталізували з пораненнями.

Вранці 26 березня стрільця відстежили до недобудови в Одеському районі. Під час штурму бійцями КОРД чоловік знову почав стріляти, і спецпризначенці відкрили вогонь у відповідь. Тіло нападника знайшли за допомогою дрона.

Слідчі з’ясовують усі обставини та перевіряють правомірність дій силовиків. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: поліцією за статтею 348 Кримінального кодексу України та ДБР за статтею 365 Кримінального кодексу України.

Поліцейські опублікували відео стрілянини та розповіли деталі операції із затримання нападника

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області розповіли подробиці затримання стрільця. Там розповіли, що зупинили автомобіль ВАЗ за порушення Правил дорожнього руху.

Згодом з’ясувалося, що водій — ухилянт, який перебуває в розшуку. Під час перевірки чоловік дістав автомат, розстріляв правоохоронців і втік.

Після кількох годин пошуків, зловмисника знайшли у недобудові. Під час перемовин він на контакт не йшов, а згодом і з третього поверху будівлі відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу КОРД.

Правоохоронці збирають речові докази із місця злочину / © Національна поліція України

«Фігурант не йшов на контакт із перемовником і з третього поверху будівлі відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Застосування сили було вимушеним для припинення загрози життю правоохоронців. Зловмисник загинув під час затримання», — повідомив начальник ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Також правоохоронці опублікували відео стрілянини. На кадрах видно як поліцейські на початку інциденту спілкувалися із чоловіком та запитували про наявність заборонених речей у його сумці.

Дата публікації 13:01, 26.03.26

У якому стані поранені поліцейські з Одеси

У Національні поліції України розповіли про стан поліцейських, які отримали вогнепальні поранення під час перевірки документів у водія.

«Стан правоохоронців — вкрай важкий. Медики надають необхідну допомогу, проводять усі можливі та неможливі заходи для порятунку життя постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в етері «Єдині новини» повідомив, що поранених поліцейський підключили до апаратів штучної вентиляції легень.

«Лікарі роблять усе можливе для того, аби врятувати їм життя. Наразі щодо них (постраждалих — Ред.) проводяться реанімаційні заходи і оперативні заходи», — розповів правоохоронець.

