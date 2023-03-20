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Перевірка документів військовозобов'язаних: адвокат розповів про права представників військкоматів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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789
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Перевірка документів військовозобов'язаних: адвокат розповів про права представників військкоматів

Фото: УНІАН

Хто має право здійснювати перевірку документів у військовозобов'язаного?

Представники військкоматів не мають права перевіряти документи військовозобов'язаних українців.

Про це у своєму YouTube-каналі заявив та надав поради адвокат Тарас Никифорчук.

Право на перевірку документів мають працівники Нацполіції, але свої дії вони повинні пояснити.

За словами юриста, фрази на кшталт "ти нам не подобаєшся", "ти не такий" не повинні лунати під час перевірки.

"Повинне бути орієнтування на вас, має бути якийсь випадок, пов'язаний зі злочином, або ви проїжджаєте через блокпост - у таких випадках ви маєте показати документи співробітникам поліції", - сказав правник.

Адвокат додав, що не є причиною перевірки документів формулювання з вуст поліцейських "у нас війна, запроваджено воєнний стан". Також він каже, що українці не зобов'язані постійно носити з собою документи, тож відповідальність за це не може настати.

Додамо, що в Україні наразі діє низка правил вручення повісток на роботі та оповіщення.

Також відомо, що українців призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адмінвідповідальності після повернення.

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Дата публікації
Перегляди
789
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