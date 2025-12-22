ТСН у соціальних мережах

Перевірка на блокпостах стане швидшою: у "Армія+" зявилось важливе оновлення

Перевірка військових на блокпостах стає швидшою завдяки QR-коду в застосунку «Армія+».

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Військовслужбовий

Військовслужбовий / © АрміяInform

Міністерство оборони України презентувало масштабне оновлення мобільного застосунку для військових «Армія+». Ключовим нововведенням стала поява цифрового аналога посвідчення захисника, що значно спрощує ідентифікацію особи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Одне з головних нововведень — оновлений розділ Army ID, який із простого коду перетворився на повноцінний цифровий профіль військовослужбовця.

У застосунку формується індивідуальний QR-код, у якому зашифровані фото та основні дані про бійця. Це дозволяє швидко підтвердити особу під час перевірок — зокрема на блокпостах або під час спілкування з представниками Військової служби правопорядку чи ТЦК.

У Міноборони наголошують: електронне посвідчення не скасовує паперові документи, а лише доповнює їх, роблячи процес ідентифікації швидшим і зручнішим.

Ще одна важлива новинка — поява медіаплатформи «Пульс». Це інтерактивний інформаційний хаб, створений спеціально для військовослужбовців.

Тут публікують пояснення щодо нарахування грошових виплат і надбавок, інструкції з оформлення чергових та додаткових відпусток, практичні поради, засновані на реальному досвіді служби.

Фактично, «Пульс» виконує роль персонального юридичного та інформаційного помічника для захисників.

За офіційною інформацією, екосистемою «Армія+» вже користуються понад 1 мільйон військових. У Міноборони зазначають, що це підтверджує високий рівень довіри до цифрових рішень та їхню реальну користь для армії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у «Резерв+» з’явиться можливість отримувати попередження про відправлення повістки.

