Перевірка на довіру: Україна і США провели перший аудит американської зброї

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони, представники ЗСУ та Відділу оборонного співробітництва Посольства США вперше провели спільну інспекцію озброєння та військового майна, наданого Україні американськими партнерами.

Про це інформує Міноборони України.

Під час перевірки українські та американські фахівці зосередили увагу на трьох основних моментах: перевірили серійні номери озброєння, його технічний стан та умови зберігання з точки зору безпеки та охорони.

Інспекції ЗСУ та США / Фото: Міноборони України

"Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було", - повідомили у Міноборони.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир прокоментував, що такі спільні перевірки допомагають зміцнити довіру між країнами-партнерами.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - сказав він.

Інспекції ЗСУ та США / Фото: Міноборони України

Зазначимо, що концепцію самозвітування України щодо використання наданої зброї було ініційовано 27 листопада минулого року. А в грудні сторони погодили план спільних перевірок на перше півріччя 2024 року. Отож ця інспекція стала першою з запланованих.

Нагадаємо, Євросоюз також проведе перевірку того, скільки зброї країни-члени Євросоюзу надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Аудит пройде після заяв про те, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

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