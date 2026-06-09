"Перевірка на нервовий зрив": Лубінець розкритикував НМТ — у Міносвіти відповіли

Дмитро Лубінець / © ТСН

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму повідомленні в соцмережах розкритикував організацію та формат національного мультипредметного тесту (НМТ), назвавши його «перевіркою на нервовий зрив».

На думку омбудсмена, нинішня система створює надмірне навантаження на підлітків, адже випускники змушені складати чотири предмети поспіль в один день. Він вважає, що й дорослий мозок не завжди витримує таке перемикання між різними логіками мислення, тому «ми не вимірюємо знання — ми вимірюємо стійкість до виснаження».

Лубінець вказав і на технічні збої.

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«Одна з учасниць, медалістка та призерка всеукраїнської олімпіади з біології, складала НМТ в умовах технічних збоїв. Вона зазначила, що проблеми почалися з перших хвилин: несправна мишка, зависання комп’ютера, некоректне відображення завдань і втрата часу. Попри звернення проблему під час тестування не було вирішено. Виникає просте питання: як у таких умовах дитина взагалі мала скласти іспит?» — риторично запитує омбудсмен.

Крім того, є серйозні проблеми з тривалими повітряними тривогами, адже, на думку Лубінця, проведення тестів безпосередньо в безпечних укриттях досі належно не забезпечено.

Омбудсмен також обурився заявою міністра освіти Оксена Лісового, який порадив невпевненим у собі учням обирати професійну технічну освіту замість вишів. Лубінець назвав це ухиленням від вирішення системних проблем.

Що кажуть у Міносвіти

Директорка підпорядкованого Міністерству освіти Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в коментарі Освіторія.Медіа заперечила частину звинувачень. Вона надала роз’яснення щодо змісту тестів та запевнила, що тимчасові екзаменаційні центри роблять усе можливе для організації процесу в безпечних умовах. Водночас Міністерство освіти й науки продовжує наполягати на обов’язковому складанні чотирьох предметів (включно з математикою) для підтримання високих стандартів вищої освіти.

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В Україні від 20 травня до 25 червня включно тривають основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ проходить за торішньою моделлю — в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ також залишається незмінним — українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Офіційні результати будуть розміщені в персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Додаткова сесія НМТ пройде 17–24 липня.

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Дискусія щодо скасування НМТ із математики

Раніше в Україні розгорілася дискусія щодо можливого скасування математики як обов’язкового предмета на НМТ. Документ пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох.

Це спричинило активну дискусію у Мережі.

Міністерство освіти й науки України категорично не підтримало ідею скасування математики як обов’язкового предмета на Національному мультипредметному тесті.

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