Перевірка ВЛК: що буде з тими, кого спіймають на корупції на видачі “білих квитків”

Президент заявив, що треба виявити тих, хто незаконно виїхав з України.

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити усі рішення ВЛК щодо непридатності до військової служби, які були та можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями. Однак варто також встановити висновки щодо придатності.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив адвокат Ростислав Кравець.

“Якщо ми говоримо про ВЛК і про висновки, варто не тільки дослідити висновки стосовно непридатності чи обмеженої придатності до військової служби. Треба також встановити висновки придатності до військової служби? Коли людей з хронічними захворюваннями, які дійсно відповідно до українського законодавства непридатні чи обмежено придатні, направляють на фронт і внаслідок проблем зі своїм здоров’ям там фактично паралізують медичну службу, тому що їм потрібно надавати допомогу”, — говорить він.

Адвокат продовжив: “Або є дуже неприємні випадки, коли люди вмирають в зоні бойових дій чи у військових частинах саме у зв’язку з тим, що їм своєчасно не було надано медичну допомогу в їхніх хронічних захворюваннях. До того ж ВЛК на ці хронічні захворювання не звертали увагу. Можливо, на це питання також потрібно подивитись з іншого боку?”.

Ростислав Кравець зауважив, що в Україні на сьогодні немає жодної відповідальності стосовно виїзду за кордон чоловіків як під час воєнного стану, так і в інший час до початку введення воєнного стану: “Тому який сенс це досліджувати і витрачати сили та засоби правоохоронних органів на те, щоб щось встановлювати — хто, яким чином і як виїжджав. Я думаю, там вони не знайдуть нічого. Максимум, зможуть знайти одного шахрая”.

“До мене звертається вкрай велика кількість осіб саме з питанням виїзду за кордон та належного оформлення документів”, — зауважив адвокат.

За його словами, треба дослідити, чому людей з інвалідністю залучають до військової служби, людей з вадами здоров’я та хронічними захворюваннями визнають придатними.

“В більшості випадків ВЛК проходить досі формально, без дослідження реального стану здоров’я. В подальшому це наносить дуже велику шкоду Збройним силам України, коли медичні сили і побратими повинні комусь зменшувати тиск чи шукати ліки від виразки, гепатиту тощо, аби врятувати життя своїх побратимів, які не можуть там знаходитися”, — говорить Ростислав Кравець.

“Я вважаю, що треба демонструвати реальний соціальний захист сімей загиблих, сімей військовослужбовців, самих військовослужбовців. До питань мобілізації, військового обліку та служби потрібно підходити досить виважено і зазначати, що військова служба — це певна честь і повага для тих осіб, яких направляють на військову службу, а не використовувати військову службу як якесь покарання для громадян України”, — коментує адвокат.

“Як показує досвід, всі ці розслідування ймовірні. Я можу певним чином прогнозувати, що вони ні до чого не призведуть. Можливо, знайдуть якогось одного лікаря з якоюсь однією довідкою. Я вважаю, що не час зараз цим займатися. Військово-лікарські комісії навпаки всіх визнають наразі придатними. Можуть бути поодинокі випадки, але це не потрібно виносити на рівень держави. Злочинці, шахраї і особи, які намагаються нажитися, будуть завжди”, — резюмував фахівець.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, які хабарі отримували корумповані працівники військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб винести сфальшовані рішення стосовно військовозобов’язаних українців.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в 30 серпня розповідаючи про засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки всієї системи ВЛК в Україні.

Президент доручив перевірити усі рішення ВЛК, починаючи від 24 лютого 2022 року щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями. Таким чином хочуть виявити тих, хто незаконно виїхав з України.

Раніше ми писали, що робити, якщо ви не погоджуєтеся з рішенням військово-лікарської комісії, і чи можна його оскаржити.

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