Перевірка завершилася різаниною: у Миколаєві чоловіку загрожує довічне за напад на поліцейського та військового ТЦК

У Миколаєві 33-річний чоловік поранив ножем патруль та ТЦК / © Національна поліція України

Реклама

У Миколаєві 33-річний місцевий мешканець завдав ножових поранень правоохоронцю та представнику територіального центру комплектування (ТЦК та СП) під час перевірки документів. Нападника затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

За інформацією поліцейських, подія сталася 17 березня під час планових заходів з оповіщення громадян. Спільний патруль поліції та ТЦК зупинив чоловіка для перевірки документів. Проте той відмовився їх надати та почав поводитися агресивно.

Реклама

За даними слідства, чоловік вихопив ніж і завдав ударів у живіт та ногу поліцейському і військовослужбовцю ТЦК. Обох потерпілих з отриманими пораненнями негайно госпіталізували до медичного закладу. Поліцейські оперативно затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. На місці події було вилучено речовий доказ — ніж.

У Миколаєві 33-річний чоловік поранив ножем патруль та ТЦК / © Національна поліція України

«Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ст. 348 КК України („Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця“). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі», — зазначили у поліції.

У Миколаєві 33-річний чоловік поранив ножем патруль та ТЦК / © Національна поліція України

Наразі 33-річний миколаївець перебуває під вартою. Слідчі встановлюють усі деталі події, тривають необхідні процесуальні дії для оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

У Миколаєві 33-річний чоловік поранив ножем патруль та ТЦК. / © Національна поліція України

