Перевірки МОЗ у закладах освіти виявили у кожного десятого працівника кухні небезпечну інфекцію

Перевірки МОЗ у закладах освіти виявили у кожного десятого працівника кухні небезпечну інфекцію

Раптові перевірки відбулися у понад 3 тисячах закладів.

Регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України провели раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.

Як повідомили, у пресслужбі МОЗ, за 8 днів перевірок було обстежено 3002 заклади.

Станом на 19 жовтня, було обстежено працівників у 1410 закладах дошкільної освіти, 1477 закладах загальної середньої освіти, 8 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатах та 30 інших закладах.

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Проби було взято у 9 117 осіб, позитивний результат на золотистий стафілокок виявився у 940 осіб, тобто практичного у кожного десятого обстеженого. Інфекцію виявили у 422 осіб у закладах дошкільної освіти, 455 — у закладах загальної середньої освіти, 3 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 55 — в інтернатах, 5 — у харчоблоках інших закладів.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання”, - повідомили в МОЗ, додавши, що поки очікуються результати ще 2283 досліджень.

Нагадаємо, у Вінницькій області у 14 працівників дитячих їдалень виявили золотистий стафілокок — інфекцію, яка викликає харчове отруєння.

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