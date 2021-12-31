Перевірте себе: тест на уважність з новорічними картинками-загадками

Як гадаєте, вас можна назвати уважною людиною? Давайте перевіримо за допомогою цікавої загадки. Здавалося б, що знайти сніговика на картинці можна досить легко, але людей це завдання заганяє в глухий кут. А ви зможете? ТСН.ua пропонує перевірити свої сили.

В соціальних мережах досить часто з’являються загадки на уважність, коли потрібно на картинці відшукати певний захований предмет. ТСН.ua підготував для вас дві картинки-загадки на новорічну тему.

На першій картинці-загадці необхідно відшукати сніговика, який одягнув на себе капелюх Санта Клауса.

Картинка-загадка: чи знайдете ви тут сніговика в капелюху Санта Клауса

На перший погляд здається, що у такій загадці немає нічого складного. Проте не кожен може відшукати сніговика, адже на малюнку дуже багато різних деталей. Тут потрібно вдатися до кмітливості та уважності.

Якщо ви також не змогли це зробити, відповідь знайдете знизу.

На другій картинці-загадці потрібно також відшукати сніговика, але тут вже завдання складніше. Адже на малюнку безліч усміхнених личок, а сніговик серед них лише один:

Картинка-загадка: чи знайдете ви тут сніговика?

Відповідь також шукайте знизу.

Варто зазначити, що картинки з захованими предметами — це корисна гра для людського мозку. Адже поки ви їх розглядаєте, вам потрібно тримати в голові всі візерунки та форми. Це допомагає тренувати короткочасну пам’ять, а також покращує загальні когнітивні функції.

А ще різноманітні головоломки піднімають настрій. Це саме те, що вам потрібно в новорічну ніч! Спробуйте і ви з друзями. А якщо вам цього не вдалося, то ось правильні відповіді:

Відповідь на першу картинку-загадку