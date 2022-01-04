Перевірте скарбничку: в Україні популярну монету продають за десятки тисяч гривень (фото)

Перевірте скарбничку: в Україні популярну монету продають за десятки тисяч гривень (фото)

Рідкісні монети можна знайти вдома у скарбничці або отримати разом із рештою у магазині чи транспорті.

В Україні монету номіналом 1 гривня 1992 року випуску колекціонер продає за 22 тисячі гривень.

Таке оголошення розмістили на спеціалізованому інтернет-аукціоні Violity.

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Монета вважається рідкісною через відсутність напису на ребрі. За лотом стежать майже 200 осіб.

"1 гривня 1992 року з гладким гуртом (без гуртового напису)", – йдеться в оголошенні.

Зазначимо, що рідкісні монети можна знайти вдома у скарбничці або отримати разом із рештою у магазині чи громадському транспорті. Продати на аукціоні можна навіть монети з дефектом або ті, що виготовили в невеликій кількості.

violity.com

violity.com

violity.com

violity.com

Нагадаємо, що сукню супутниці екзаступника міністра освіти і науки Христини Тишкун, яка викликала фурор, продали на аукціоні за 1 тисячу доларів. Гроші підуть на благодійну справу.

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