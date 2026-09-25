Перевірте свій стаж: через які розбіжності Пенсійний фонд може недоплатити гроші

Деяким категоріям пенсіонерів в Україні варто перевірити свій стаж

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Обчислення пільгового стажу за Списком №1 відбувається за спеціальним алгоритмом, через що підсумкові показники у пенсійній справі можуть відрізнятися від фактичних записів у трудовій книжці.

Багато пенсіонерів помилково вважають це помилкою Пенсійного фонду України (ПФУ), проте чинне законодавство передбачає чіткий механізм зарахування додаткових років, пише видання «На пенсії».

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Приводом для роз’яснення стало звернення читачки, яка наприкінці 2025 року виявила розбіжність у нарахуваннях. Замість очікуваних двадцяти двох з половиною років за Списком №1 їй врахували лише 21 рік. Жінка висловила сумніви щодо правильності розміру своєї виплати та можливої недоплати.

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Згідно із документами про трудову діяльність, заявниця працювала термістом у термообробному цеху Дніпропетровського заводу металургійного обладнання від 30 листопада 1964 року до 1 червня 1986 року, після чого вийшла на заслужений відпочинок. Загальний календарний період роботи на підприємстві склав 21 рік, 6 місяців та 1 день.

Зауважимо, пільговий стаж за Списком №1 — це час роботи людини на підземних роботах, у надзвичайно шкідливих або важких умовах, який дає право на вихід на пенсію раніше звичайного віку.

Згідно із законодавством, за кожен повний рік роботи за Списком №1 до загального страхового стажу додатково додається ще один рік. У даній ситуації додатковий пільговий стаж нараховано саме за 21 повний рік.

Решта шість місяців і один день залишаються у загальному страховому стажі, однак підстави для подвоєння цього залишку відсутні, оскільки він не становить повного календарного року. Таким чином, розрахунок додаткового пільгового стажу з боку ПФУ виконано коректно.

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Чи правильно Пенсійний фонд розрахував виплати

Як зазначає видання, встановити точний розмір підсумкової виплати та перевірити коректність нарахувань виключно за трудовою книжкою неможливо. Для детального аналізу необхідні дані з пенсійної справи, зокрема повна інформація про весь страховий стаж, розмір заробітної плати та проведені раніше індексації чи перерахунки.

У разі виникнення сумнівів щодо підсумкової суми пенсіонерам рекомендують направити офіційний запит до Пенсійного фонду для отримання письмового розшифрування нарахувань. З отриманою відповіддю можна звернутися до юриста з пенсійних питань або до найближчого центру безоплатної правничої допомоги.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

В Україні ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із інвалідністю I групи гарантована мінімальна пенсія понад 20 тисяч гривень, тоді як для інших категорій постраждалих встановлені нижчі гарантовані виплати залежно від групи інвалідності. Конкретний розмір пенсії визначається категорією постраждалої особи та підставами її призначення.

Водночас українські шахтарі, які працювали на підземних роботах зі шкідливими та надважкими умовами праці, можуть отримувати пенсію в розмірі 80% від середньомісячного заробітку, але не нижче трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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