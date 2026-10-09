Перевірте свою квартиру: через газове обладнання можна отримати рахунок до 2000 грн

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Мешканцям будинків та квартир, де встановлено газові плити, водонагрівачі чи опалювальні системи, необхідно регулярно дбати про їхній професійний огляд.

Систематичні перевірки не тільки гарантують безперебійну роботу устаткування, а й захищають життя та здоров’я людей. Якщо хтось ігноруватиме профілактичні роботи або відмовлятиметься впускати спеціалістів для перевірки приладів, це може стати прямою підставою для відключення оселі від газопостачання, повідомляє видання «На пенсії».

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Скільки коштує технічне обслуговування газових приладів

Ціна технічного обслуговування формується залежно від кількості та специфіки наявного обладнання, довжини внутрішніх мереж і конкретного обсягу виконаних послуг.

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До прикладу, для мешканців Харкова базовий соціальний тариф становить 435 гривень. За ці кошти фахівці проводитимуть діагностику внутрішніх газопроводів, змащування кранів газової плити та інші роботи, необхідні для обслуговування обладнання.

Якщо ж у квартирі функціонує газова колонка або автономне опалення в приватному секторі, цінник суттєво зростає і в окремих випадках сягає 2000 гривень.

Здійснювати плановий огляд мають право як представники «Газмереж», так і спеціалізовані приватні фірми з відповідною ліцензією. Після завершення усіх маніпуляцій власник оселі обов’язково повинен одержати на руки акт чи документ про виконані роботи.

Під час перевірки фахівці можуть:

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перевірити обладнання на витік газу;

очистити окремі елементи від нагару;

перевірити справність і змастити крани;

налаштувати режим роботи газових приладів;

виявити несправності та визначити необхідність ремонту.

Після виконаних робіт, у документах має бути зазначено, коли проводилося технічне обслуговування та які саме роботи виконали.

Як часто потрібно перевіряти газові прилади

Частота проведення профілактичного огляду формується відповідно до технічних характеристик приладів та пунктів підписаної угоди. Для прикладу, у Кременчуці діють такі встановлені часові інтервали для перевірки газового устаткування:

газова плита — один раз на три роки;

газова колонка — один раз на рік;

опалювальний газовий прилад — один раз на рік.

Тому власникам варто перевірити умови договору на технічне обслуговування та дотримуватися встановленої періодичності.

Чи мають право відключити газ, якщо не пройти технічне обслуговування

Припинення газопостачання не завжди пов’язане винятково з тим, що господар оселі вчасно не провів планове технічне обслуговування. Втім, фахівці мають повне право тимчасово перекрити газопостачання, якщо під час огляду зафіксують серйозну витік чи поломку, або ж якщо власники просто не впустять майстрів до приміщення для виконання профілактики.

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Окремий порядок діє для внутрішньобудинкових газових комунікацій у багатоповерхівках. Діагностика та сервіс спільного обладнання розраховуються й розраховуються за окремим кошторисом, а підсумкова сума для кожної будівлі залежить від загальної протяжності мереж та складності необхідних робіт.

Комуналка в Україні — останні новини

Воєнний стан не звільняє українців від оплати житлово-комунальних послуг, але для жителів територій можливих чи активних бойових дій і власників пошкодженого війною житла діють спеціальні гарантії. У таких випадках не нараховують штрафи, пеню, інфляційні та проценти за прострочення і не відключають комуналку через борги, навіть довоєнні, проте сам борг не скасовується і фактично спожиті послуги оплатити потрібно.

Варто зауважити, українцям мають повернути майже 93 млн грн через порушення під час формування та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, які перевірки виявили майже у дев’яти з десяти підприємств. Від початку року з 140 позапланових перевірок порушення знайшли у 88,6% випадків, тож підприємства зобов’язали перерахувати тарифи на користь споживачів, наклали штрафи й притягнули посадовців до відповідальності.

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