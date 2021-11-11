Перевіряють на вживання психотропів: водій Land Cruiser, який збив дітей на "зебрі" у Харкові, попадався на наркотиках

Перевіряють на вживання психотропів: водій Land Cruiser, який збив дітей на "зебрі" у Харкові, попадався на наркотиках

Водій попадав до поля зору правоохоронців за зберігання наркотиків.

У Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу. Його затримали правоохоронці

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемося разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося", - написав міністр.

Він додав, що постраждалі живі і госпіталізовані до лікарні, а водій гарантовано буде відповідати за скоєне.

Нагадаємо, що у Харкові водій позашляховика, не зменшуючи швидкості, влетів у натовп людей, які перетинали проїжджу частину. Після того, як керманич збив пішоходів, одного з них він ще тягнув під собою кілька десятків метрів.

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